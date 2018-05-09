ПСЖ прогнозируемо обыграл "Лез Эрбье" и выиграл Кубок Франции

Теги лез эрбьепсж

ПСЖ прогнозируемо обыграл "Лез Эрбье" и выиграл Кубок ФранцииВ финальном матче Кубка Франции ПСЖ прогнозируемо оказался сильнее скромного "Лез Эрбье".

"Лез Эрбье" - ПСЖ - 0:2

Голы: Ло Сельсо, 26 - 0:1, Кавани, 74 - 0:2 (пенальти).

"Лез Эрбье": Пишо, Марие, Фофана, Деквайр, Пажири, Ванбэлэхем (Дабассе, 62), Бонгонги, Флочон, Жерменн (Гбохо, 63), Экмеэр (Кутюрье, 88), Решето.

ПСЖ: Трапп, Алвес (Менье, 86), Маркиньос, Силва, Берчише, Ло Сельсо, Мотта (Дракслер, 68), Рабьо, Мбаппе (Пасторе, 86), Кавани, Ди Мария.

Напомним, Кавани намерен обсудить свое будущее с руководством ПСЖ

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 36 73
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Нант 36 46
11 Генгам 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
Полная таблица

топ-5 тегов