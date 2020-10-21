ПСЖ проиграл дома "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов

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ПСЖ проиграл дома "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов

ПСЖ в домашнем матче проиграл "Манчестер Юнайтед" в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе английского клуба голами отметился Бруну Фернандеш. В начале второй половины встречи Антони Марсьяль забил в свои ворота. Заключительный гол в ворота соперника отправил Маркус Рэшфорд. 

ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 23 (пенальти) - 0:1, Марсьяль, 55 (аг) - 1:1, Рэшфорд, 87 - 1:2.

"ПСЖ": Навас, Кюрзава (Баккер, 86), Флоренци (Дагба, 78), Кимпембе, Диалло, Эррера (Рафинья, 79), Гей (Кин, 46), Данилу Перейра, Ди Мария (Сарабия, 86), Неймар, Мбаппе.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу, Алекс Теллес (Погба, 67), Линделеф, Туанзебе, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Мактоминэй, Марсьяль (Джеймс, 88), Рэшфорд.

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