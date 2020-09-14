ПСЖ проиграл "Марселю" в матче с пятью удалениями

ПСЖ проиграл в домашнем матче 3-го тура Лиги 1 "Марселю".

Победный гол в этой встрече забил на 31-й минуте форвард Флориан Товен.

ПСЖ - "Марсель" - 0:1 (0:1)

Голы: Товен, 31 - 0:1

ПСЖ: Рико, Флоренци (Кюрзава, 84), Бернат (Дагба, 84), Кимпембе, Керер, Эррера (Дракслер, 61), И.Гей, Сарабия, Верратти (Паредес, 71), Ди Мария, Неймар.

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Лопес (Стротман, 68), Ронжье, П.Гей (Бенедетто, 58), Пайет (Жермен, 77), Товен (Радоньич, 77).

В концовке матча произошла массовая стычка с участием футболистов обеих команд. В итоге - пять футболистов игры были удалены: Жордана Амави, Дарио Бенедетто - из "Марселя" и Левена Кюрзава, Неймара, Леандро Паредеса - из ПСЖ.

ПСЖ располагается на 18-м месте в турнирной таблице Лиги 1, "Марсель" занимает 5 место.

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