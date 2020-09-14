ПСЖ проиграл "Марселю" в матче с пятью удалениями
ПСЖ проиграл в домашнем матче 3-го тура Лиги 1 "Марселю".
Победный гол в этой встрече забил на 31-й минуте форвард Флориан Товен.
ПСЖ - "Марсель" - 0:1 (0:1)
Голы: Товен, 31 - 0:1
ПСЖ: Рико, Флоренци (Кюрзава, 84), Бернат (Дагба, 84), Кимпембе, Керер, Эррера (Дракслер, 61), И.Гей, Сарабия, Верратти (Паредес, 71), Ди Мария, Неймар.
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Лопес (Стротман, 68), Ронжье, П.Гей (Бенедетто, 58), Пайет (Жермен, 77), Товен (Радоньич, 77).
В концовке матча произошла массовая стычка с участием футболистов обеих команд. В итоге - пять футболистов игры были удалены: Жордана Амави, Дарио Бенедетто - из "Марселя" и Левена Кюрзава, Неймара, Леандро Паредеса - из ПСЖ.
ПСЖ располагается на 18-м месте в турнирной таблице Лиги 1, "Марсель" занимает 5 место.
А еще: The Times: Мбаппе сообщил ПСЖ о желании покинуть клуб| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13