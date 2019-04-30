ПСЖ проиграл "Монпелье". У парижан одна победа в шести последних матчах
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ в гостях потерпел поражение от "Монпелье" со счётом 2:3.
Парижане по ходу матча дважды выходили вперёд, но в итоге "паладины" добыли волевую победу.
Стоит отметить, что подопечные Томаса Тухеля в шести последних поединках выиграли всего один раз.
"Монпелье" – ПСЖ - 3:2
Голы: Ойонго, 12 (автогол) - 0:1, Кимпембе, 21 (автогол) - 1:1, Ди Мария, 62 - 1:2, Делор, 80 - 2:2, Камара, 85 - 3:2.
"Монпелье": Лекомт, Ойонго, Педру Мендеш, Илтон, Суарес (Ласн, 73), Ле Таллек, Скири, Молле (Самбия, 83), Конгре, Лаборд, Делор (Камара, 83).
ПСЖ: Буффон, Маркиньос, Бернат, Дагба, Дани Алвес, Ди Мария, Дракслер, Шупо-Мотинг (Курзава, 46), Паредес, Кимпембе, Неймар.
Напомним, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, а "Монпелье", набрав три очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице первенства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24