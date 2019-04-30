ПСЖ проиграл "Монпелье". У парижан одна победа в шести последних матчах

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ в гостях потерпел поражение от "Монпелье" со счётом 2:3.

Парижане по ходу матча дважды выходили вперёд, но в итоге "паладины" добыли волевую победу.

Стоит отметить, что подопечные Томаса Тухеля в шести последних поединках выиграли всего один раз.

"Монпелье" – ПСЖ - 3:2

Голы: Ойонго, 12 (автогол) - 0:1, Кимпембе, 21 (автогол) - 1:1, Ди Мария, 62 - 1:2, Делор, 80 - 2:2, Камара, 85 - 3:2.

"Монпелье": Лекомт, Ойонго, Педру Мендеш, Илтон, Суарес (Ласн, 73), Ле Таллек, Скири, Молле (Самбия, 83), Конгре, Лаборд, Делор (Камара, 83).

ПСЖ: Буффон, Маркиньос, Бернат, Дагба, Дани Алвес, Ди Мария, Дракслер, Шупо-Мотинг (Курзава, 46), Паредес, Кимпембе, Неймар.

Напомним, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, а "Монпелье", набрав три очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице первенства.

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