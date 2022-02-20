ПСЖ проиграл "Нанту" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Нанта"
В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Нант" нанес поражение ПСЖ.
Несмотря на поражение парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 13 очков. "Нант" смог подняться на пятое место.
"Нант" - ПСЖ 3:1
Голы: Коло-Муани, 4 - 1:0, Мерлен, 16 - 2:0, Блас (пен), 45 - 3:0, Неймар, 47 - 3:1
"Нант": Лафон, Паллуа, Аппиа, Кастеллетто, Мерлен (Траоре, 90), Жиротто, Чиривелья, Блас (Перейра, 90), Букари (Коршья, 67), Саймон (Коко, 90), Коло-Муани.
ПСЖ: Навас, Керер (Хакими, 74), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 74), Вейналдум (Дракслер, 65), Гуйе (Икарди, 81), Верратти, Месси, Неймар (Ди Мария, 74), Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13