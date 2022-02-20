ПСЖ проиграл "Нанту" в матче Лиги 1

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ПСЖ проиграл "Нанту" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Нанта"

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Нант" нанес поражение ПСЖ.

Несмотря на поражение парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 13 очков. "Нант" смог подняться на пятое место.

"Нант" - ПСЖ 3:1

Голы: Коло-Муани, 4 - 1:0, Мерлен, 16 - 2:0, Блас (пен), 45 - 3:0, Неймар, 47 - 3:1

"Нант": Лафон, Паллуа, Аппиа, Кастеллетто, Мерлен (Траоре, 90), Жиротто, Чиривелья, Блас (Перейра, 90), Букари (Коршья, 67), Саймон (Коко, 90), Коло-Муани.

ПСЖ: Навас, Керер (Хакими, 74), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 74), Вейналдум (Дракслер, 65), Гуйе (Икарди, 81), Верратти, Месси, Неймар (Ди Мария, 74), Мбаппе.

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