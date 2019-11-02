ПСЖ проиграл последнему месту Лиги 1
В 12-м туре французской Лиги 1 ПСЖ сенсационно проиграл "Дижону".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Нант" на 8 очков. "Дижон" до этого матча занимал последнее место в Лиге 1, однако благодаря победе смог подняться на 18-ю позицию.
"Дижон" - ПСЖ 2:1
Голы: Мбаппе, 19 - 0:1, Шуйар, 45 - 1:1, Кадис, 47 - 2:1
"Дижон": Гомис, Кулибали (Амальфитано, 29), Шафик (Мендиль, 33), Манга, Лотоа, Балде (Мавидиди, 54), Ндонг, Шуйар, Музинга, Тавареш, Кадис.
ПСЖ: Навас, Бернат (Курзава, 64), Кимпембе, Дагба, Маркиньос, Паредес (Кавани, 72), Гуйе, Ди Мария, Диалло (Дракслер, 81), Мбаппе, Икарди.
Предупреждения: Ндонг (12), Кадис (14), Кимпембе (15), Мендиль (58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Бордо
|11
|15
|9
|Ренн
|11
|15
|10
|Монпелье
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9