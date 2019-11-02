ПСЖ проиграл последнему месту Лиги 1

В 12-м туре французской Лиги 1 ПСЖ сенсационно проиграл "Дижону".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Нант" на 8 очков. "Дижон" до этого матча занимал последнее место в Лиге 1, однако благодаря победе смог подняться на 18-ю позицию.

"Дижон" - ПСЖ 2:1

Голы: Мбаппе, 19 - 0:1, Шуйар, 45 - 1:1, Кадис, 47 - 2:1

"Дижон": Гомис, Кулибали (Амальфитано, 29), Шафик (Мендиль, 33), Манга, Лотоа, Балде (Мавидиди, 54), Ндонг, Шуйар, Музинга, Тавареш, Кадис.

ПСЖ: Навас, Бернат (Курзава, 64), Кимпембе, Дагба, Маркиньос, Паредес (Кавани, 72), Гуйе, Ди Мария, Диалло (Дракслер, 81), Мбаппе, Икарди.

Предупреждения: Ндонг (12), Кадис (14), Кимпембе (15), Мендиль (58).

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