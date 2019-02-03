ПСЖ прокомментировал итоги опроса французской RTL

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ПСЖ прокомментировал итоги опроса французской RTL

ПСЖ прокомментировал итоги опроса французской RTL, в котором 84% французов сказали, что Неймар своим поведением провоцирует защитников соперников.

"Опубликован опрос, который показал, что 84% французов и 78% футбольных фанатов считают, что Неймар часто провоцирует защитников соперника, тем самым подвергая себя опасности получения травмы.

Если продолжить подобную цепочку, разве Пеле, Джордж Бест, Йохан Круифф, Марадона, Роналдо и другие великие игроки так же совершали "слишком много"?

Призываем прекратить эти псевдоопросы, которые могут привести к тому, что в чемпионате не будут играть гении футбола", - сообщается в заявлении.

Не пропустите: Во Франции 84% опрошенных думают, что Неймар своей игрой провоцирует соперников | soccernews.ru

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