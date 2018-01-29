ПСЖ прописал в контракте Неймара сумму отступных

Теги неймарпсж

ПСЖ прописал в контракте Неймара сумму отступныхИспанское издание El Pais утверждает, что в контракте французского ПСЖ со своим форвардом Неймаром таки прописана сумма отступных за игрока.

Так, по сведениям издания, согласно соглашению 25-летнего бразильца с его клубом, покинуть "красно-синих" футболист сможет, если за него будет уплачено 300 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Неймар забил 24 мяча и сделал 16 результативных передач в 23 матчах за ПСЖ.

Напомним, Неймар прокомментировал свой конфликт с Кавани. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 23 59
2 Лион 23 48
3 Марсель 23 48
4 Монако 23 47
5 Нант 23 37
6 Ницца 23 34
7 Монпелье 23 31
8 Ренн 23 31
9 Бордо 23 29
10 Генгам 23 29
11 Дижон 23 28
12 Страсбур 23 27
13 ФК Кан 23 27
14 Сент-Этьен 23 26
15 Амьен 23 25
16 Анжер 23 25
17 Лилль 23 25
18 Труа 23 24
19 Тулуза 23 23
20 Метц 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов