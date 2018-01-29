ПСЖ прописал в контракте Неймара сумму отступных

Испанское издание El Pais утверждает, что в контракте французского ПСЖ со своим форвардом Неймаром таки прописана сумма отступных за игрока.

Так, по сведениям издания, согласно соглашению 25-летнего бразильца с его клубом, покинуть "красно-синих" футболист сможет, если за него будет уплачено 300 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Неймар забил 24 мяча и сделал 16 результативных передач в 23 матчах за ПСЖ.

Напомним, Неймар прокомментировал свой конфликт с Кавани. | soccernews.ru