ПСЖ прошел "Баварию" благодаря "дворовому" футболу! Или почему немцы не могут решать большие задачи без Левандовски

Судьба одного из главных противостояний четвертьфинала этой Лиги Чемпионов решена – действующий победитель турнира сходит с дистанции. ПСЖ все же воспользовался своим перевесом, добытым в Мюнхене, и не упустил его, как это бывало ранее. Да, в Париже подопечные Почеттино проиграли, но кого будет интересовать финальный счет конкретного этого поединка и гол Чупо-Мотинга через год? Да, собственно, никого! О главных выводах по матчу мы написали в нашем традиционном аналитическом обзоре.

