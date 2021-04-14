ПСЖ прошел "Баварию" благодаря "дворовому" футболу! Или почему немцы не могут решать большие задачи без Левандовски

Судьба одного из главных противостояний четвертьфинала этой Лиги Чемпионов решена – действующий победитель турнира сходит с дистанции. ПСЖ все же воспользовался своим перевесом, добытым в Мюнхене, и не упустил его, как это бывало ранее. Да, в Париже подопечные Почеттино проиграли, но кого будет интересовать финальный счет конкретного этого поединка и гол Чупо-Мотинга через год? Да, собственно, никого! О главных выводах по матчу мы написали в нашем традиционном аналитическом обзоре.

How it started | How it’s going pic.twitter.com/kBwkWADbxy — B/R Football (@brfootball) April 13, 2021

"Бавария" не наиграла на полуфинал

Ганс-Дитер Флик имел очень много потерь перед матчами против ПСЖ. Особенно критическим было отсутствие Левандовски, Гнабри и Горецки, однако в Мюнхене эти проблемы не помешали "красной машине" сокрушить Париж – да, по голами немцы проиграли, но "Бавария" создала целый вагон моментов. Перед выездом в список травмированных добавился Зюле, но эту потерю команда могла пережить спокойно. Казалось, что вчера "красные" если и не пройдут в полуфинал, то точно наиграют на 3-4 ожидаемых гола. Статистически гости снова превзошли ПСЖ, однако на самом деле немецкий чемпион разочаровал. "Бавария" не была похожа на саму себя – команда выглядела прогнозируемо и не могла реализовать свои преимуществ над ПСЖ (структуру, лучший контроль мяча и лучшую позиционную работу). Отчасти это было связано с отсутствием Левандовски и Гнабри. В результате которого футбол Мюнхена вынужден был сбиваться на фланги, однако у парижан в качестве фулбеков выступали два молодых исполнителя (Дагба и Диалло) – Коман и Сане должны были уничтожить их с закрытыми глазами. В принципе, Кингсли и Лерой справились с этими задачами (11 обыгрышей на двоих), однако при обыгрыше "молодняка" они не имели особых вариантов для продолжения атаки – парижская оборона прочно перекрывала центральные зоны. "Баварии" критически не хватало нетривиальных розыгрышей и моментов. Фактически, все крутилось вокруг многочисленных попыток зайти в штрафную через фланг.

Даже элементарно прижать ПСЖ не удавалось до последних минут, хотя инициатива принадлежала мюнхенцам. Да и финальный штурм подарил больше нервов, чем реальной остроты. Подопечные Почеттино не позволили "Баварии" вдавить себя в штрафную, как это было в Германии. Даже главная "изюминка" мюнхенского коллектива – интенсивный прессинг – не работала так, как следует, хотя статистически все выглядело красиво (в 50-ти метрах от чужих ворот гости не давали сделать более шести передач). "Бавария" действительно быстро возвращала мяч, однако ПСЖ работал от микроэпизодов, используя ошибки. Немцы выдергивались агрессивно и пытались накрывать лидеров хозяев большой группой игроков, но всего один пас или обводка отрезали эту группу.

Таких эпизодов было слишком много. ПСЖ эффективно использовал свое инфернальное преимущество в технике и скорости – часть экспертов говорит, что это очень рискованный метод выхода из-под давления, а структура игры до сих пор решает, однако это не совсем так. Роль дриблера в эпоху интенсивного персонального прессинга возрастает, а звездные дриблеры вполне могут быть тактическим оружием – достаточно только создать изоляцию. Заслужила ли "Бавария" на проход в полуфинал? Вряд ли. В первом матче команда Ганса-Дитера Флика допустила слишком много результативных ошибок и обнаружила значительные проблемы с реализацией – при этом главную добродетель ПСЖ (способность преодолевать давление через дриблинг звезд) мюнхенцы не могли нивелировать еще дома. На выезде же немцы выглядели слишком шаблонно и скучно. Почеттино, в свою очередь, сумел сделать выводы из первой игры, не дав "красным" такой же свободы действий, которую те получили на "Альянц Арене". Конечно, с Левандовски, Гнабри и Горецкой в основе все могло пойти по другому сценарию, однако и ПСЖ выступал в неоптимальном составе – особенно в Мюнхене. В любом случае, немцы имели достаточно возможностей пройти в полуфинал. "Бавария" ними не воспользовалась, за что и была наказана.

ПСЖ наконец-то превращается в клуб, который умеет решать задачи?

Париж во второй раз подряд выходит в полуфинал Лиги Чемпионов. Год назад команда Томаса Тухеля добилась этого благодаря качественной структурной организации – немец даже Неймара уговорил дисциплинированно отрабатывать. С приходом Почеттино подход изменился – французы не поражают сложными тактическими перестройками, звезды не помогают в обороне, прессинга также нет, но при этом игроки создают настоящую магию на поле. Уровень технической подготовки позволяет игнорировать высокую организацию соперника и разрывать его на обыгрышах между лидерами. Футбол ПСЖ напоминает дворовый стиль, где нет никаких сложных материй – только техника, скорость и удары. Конечно, Почеттино вносит в него важные коррективы – в частности, его подопечные понимали, как будет прессинговать "Бавария" и через какие зоны можно выходить в атаку, а стартовый план на игру требовал дисциплинированной работы по Киммиху. В матче с "Барсой" тоже хватало удачных тактических решений. Париж очень гибкий в этом плане, однако основная модель остается очевидной – команда пытается реализовать скорость и технику Неймара, Мбаппе и Ди Марии, которым позволяют игнорировать "чернуху". В случае чего – Навас подстрахует.

По всем канонам данный подход не должен работать на дистанции. Собственно, в чемпионате Франции ПСЖ до сих пор не идет первым, однако в Лиге Чемпионов парижане уже вынесли "Барселону" и "Баварию" – это тот уровень, где эффектного стиля подопечных Почеттино должно быть недостаточно. Французы, однако, разрушают каноны, в веселом открытом режиме разрывая грандов. То, что демонстрирует ПСЖ в нынешней ЛЧ, максимально близко соответствует духу слова "футбол". Получить такую ​​команду в полуфинале Лиги Чемпионов приятно, ведь слишком много было сложных тактических историй в прошлогодних решающих матчах. Карнавальный ПСЖ, который идет в разрез с трендами и выносит грандов – то, что доктор прописал!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников