ПСЖ против "Тулузы": "фиолетовые" – по факту, "Реал" – в уме
"Тулуза" – ПСЖ
Стадион: "Стадьом де Тулуз" (Тулуза, Франция)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Рудди Букке (Амьен)
Субботнюю программу 25 тура французской Лиги 1 откроет поединок на юге страны. В гости к прозябающей внизу турнирной таблицы "Тулузе" приедет лидер чемпионата ПСЖ. В былые времена противостояние этих команд вызывало огромный интерес, ведь "фиолетовые" могли дать бой гранду. Но в нынешнем сезоне "малыши", мягко говоря, не блещут, ведя борьбу за выживание в элите. Парижане же продолжают победный ход во всех внутренних турнирах Франции, буквально не замечая своих соперников.
Итак, после 24 туров "Тулуза" занимает 15-е место в таблице, имея 26 очков. Всего один балл отделяет муниципалов от зоны стыковых матчей. Стоит отметить, что не так давно у "фиолетовых" сменился рулевой. После того как команда в конце прошлого года потерпела 6 поражений в 9 матчах, да еще и вылетела из Кубка Франции от более чем скромного "Бург-эн-Брессе", Паскаль Дюпраза подал в отставку. На смену ему пришел Микаэль Дебев, при котором "Тулуза" уже успела одержать две победы.
В частности, в прошлые выходные "малыши" обыграла на выезде "Ниццу" со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Марк Градель. Это была вторая подряд победа "Тулузы" с таким счетом, а перед этим она не могла победить пять поединков кряду. При этом за семь последних туров "фиолетовые" ни разу не забивали больше одного мяча за игру. У себя дома они проиграли лишь два из восьми предыдущих матчей, по три раза победив и сыграв вничью.
Столичный клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя "Марсель" на 10 пунктов. К слову, в этом туре провансальцы потеряли очки, так что у парижан есть хороший шанс увеличить отрыв.
В прошлом туре парижане разгромили на выезде "Лилль" со счетом 3:0. Это была их вторая подряд крупная победа и седьмой выигранный матч за восемь последних туров. Кстати, в шести встречах на данном отрезке подопечные Унаи Эмери забивали минимум три гола.
У парижан на повестке дня Лига чемпионов. Игра в Тулузе станет последней перед встречей 1/8 финала с мадридским "Реалом". Навряд ли ПСЖ будет выкладываться на полную в игре против аутсайдера. Еще у болельщиков столичной команды один повод для беспокойств: с "Тулузой" по причине травм не сыграют Юлиан Дракслер, Тьяго Мотта и Адриен Рабьо, а Килиан Мбаппе пропустит матч из-за дисквалификации. Впрочем, эти же парни пропускали и ряд предыдущих матчей, что не мешало команде уверенно побеждать.
В первом круге ПСЖ одержал легкую победу над "фиолетовыми" со счетом 6:2. Та игра стала бенефисом Неймара, который оформил дубль, а также сделал две результативные передачи. Что любопытно, в прошлом сезоне парижане умудрились вообще не забить "Тулузе": на выезде команда Унаи Эмери уступила 0:2, а дома сыграла 0:0.
Интересные факты противостояния "Тулузы" и ПСЖ:
Команды сыграют 60 матч в Лиге 1
Последняя встреча соперников на поле "Тулузы" завершилась в пользу хозяев (2:0)
В пяти матчах кряду ПСЖ забивает 3 и более мячей
69 процентов всех очков в чемпионате "Тулуза" набрала в родных стенах
Ориентировочные составы на игру:
"Тулуза": Ляфон – Амиан-Аду, Диоп, Жюльен, Мубандже, Каюзак, Блен, Имбула, Градель, Жан, Саного.
ПСЖ: Ареоля – Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава, Верратти, Пасторе, Ло Чельсо, Ди Мария, Кавани, Неймар.
Прогноз на матч "Тулуза" – ПСЖ:
"Тулуза" является традиционно домашней командой. В текущем сезоне "фиолетовые" сумели добыть 5 побед в 11-ти играх на своем поле. Также стоит обратить внимание на то, что муниципалы неплохо играют в обороне. При всем при этом ПСЖ с большой долей вероятности добьется очередной победы, но легкой виктории столичной команде ждать не стоит.
Абсолютным фаворитом встречи букмекеры считают гостей. На успех ПСЖ коэффициент равен около 1.20 баллов, в то время как победа "Тулузы" в лучшем случае оценивается в 13.00 баллов. На ничью коэффициент равен 6,75 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте! В такт со "Старой Синьорой": "Наполи" поборется за три очка с "Лацио"
опрос
главное
-
Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"
-
Не отставая от "Реала": "Валенсия" постарается переиграть земляков из "Леванте"
-
В гнездо к "сорокам": "Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Ньюкаслу"
-
"Наполи" добывает волевую победу над "Лацио"
-
7 голов на "Бернабеу" и триумф Роналду: "сливочные" разгромили "Реал Сосьедад"
Лента новостей
-
Венгер: "Я не большой поклонник того, чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов через Лигу Европы"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника "Барселоны"
-
Наставник "Шахтера" Фонсека может возглавить клуб из АПЛ
-
Моуринью опровергает слухи о возможном уходе Де Хеа в "Реал"
-
Балотелли получил желтую карточку за сообщение арбитру о расизме
-
Зидан уже выбрал стартовый состав на матч с ПСЖ
-
Моуринью рассказал за какую награду он готов побороться
-
Это'О расхвалил игру Салаха
-
В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"
-
Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"
-
Не отставая от "Реала": "Валенсия" постарается переиграть земляков из "Леванте"
-
В гнездо к "сорокам": "Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Ньюкаслу"
-
Сарри: "Если "Наполи" будет играть так, как после перерыва, то может победить кого угодно"
-
Зидан прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"
-
"Портимоненсе" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)
-
"Спарта" – ПСВ - 1:2 (обзор)
-
"Бенфика" взяла верх над "Портимоненсе" и другие результаты 22-го тура чемпионата Португалии
-
ПСВ выиграл у "Спарты" и другие результаты 23-го тура чемпионата Голландии
-
Роналду превзошёл отметку в 550 голов в клубной карьере
-
Сборная Португалии стала чемпионом Европы по футзалу, Россия заняла третье место
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|65
|2
|Монако
|25
|53
|3
|Марсель
|25
|52
|4
|Лион
|24
|48
|5
|Монпелье
|25
|37
|6
|Нант
|24
|37
|7
|Бордо
|25
|35
|8
|Ницца
|25
|34
|9
|Генгам
|25
|33
|10
|Ренн
|24
|31
|11
|ФК Кан
|25
|31
|12
|Дижон
|24
|31
|13
|Сент-Этьен
|25
|30
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|25
|26
|16
|Амьен
|25
|25
|17
|Анжер
|25
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|25
|18