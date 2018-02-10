ПСЖ против "Тулузы": "фиолетовые" – по факту, "Реал" – в уме

"Тулуза" – ПСЖ

Стадион: "Стадьом де Тулуз" (Тулуза, Франция)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Рудди Букке (Амьен)

Субботнюю программу 25 тура французской Лиги 1 откроет поединок на юге страны. В гости к прозябающей внизу турнирной таблицы "Тулузе" приедет лидер чемпионата ПСЖ. В былые времена противостояние этих команд вызывало огромный интерес, ведь "фиолетовые" могли дать бой гранду. Но в нынешнем сезоне "малыши", мягко говоря, не блещут, ведя борьбу за выживание в элите. Парижане же продолжают победный ход во всех внутренних турнирах Франции, буквально не замечая своих соперников.

Итак, после 24 туров "Тулуза" занимает 15-е место в таблице, имея 26 очков. Всего один балл отделяет муниципалов от зоны стыковых матчей. Стоит отметить, что не так давно у "фиолетовых" сменился рулевой. После того как команда в конце прошлого года потерпела 6 поражений в 9 матчах, да еще и вылетела из Кубка Франции от более чем скромного "Бург-эн-Брессе", Паскаль Дюпраза подал в отставку. На смену ему пришел Микаэль Дебев, при котором "Тулуза" уже успела одержать две победы.

В частности, в прошлые выходные "малыши" обыграла на выезде "Ниццу" со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Марк Градель. Это была вторая подряд победа "Тулузы" с таким счетом, а перед этим она не могла победить пять поединков кряду. При этом за семь последних туров "фиолетовые" ни разу не забивали больше одного мяча за игру. У себя дома они проиграли лишь два из восьми предыдущих матчей, по три раза победив и сыграв вничью.

Столичный клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя "Марсель" на 10 пунктов. К слову, в этом туре провансальцы потеряли очки, так что у парижан есть хороший шанс увеличить отрыв.

В прошлом туре парижане разгромили на выезде "Лилль" со счетом 3:0. Это была их вторая подряд крупная победа и седьмой выигранный матч за восемь последних туров. Кстати, в шести встречах на данном отрезке подопечные Унаи Эмери забивали минимум три гола.

У парижан на повестке дня Лига чемпионов. Игра в Тулузе станет последней перед встречей 1/8 финала с мадридским "Реалом". Навряд ли ПСЖ будет выкладываться на полную в игре против аутсайдера. Еще у болельщиков столичной команды один повод для беспокойств: с "Тулузой" по причине травм не сыграют Юлиан Дракслер, Тьяго Мотта и Адриен Рабьо, а Килиан Мбаппе пропустит матч из-за дисквалификации. Впрочем, эти же парни пропускали и ряд предыдущих матчей, что не мешало команде уверенно побеждать.

В первом круге ПСЖ одержал легкую победу над "фиолетовыми" со счетом 6:2. Та игра стала бенефисом Неймара, который оформил дубль, а также сделал две результативные передачи. Что любопытно, в прошлом сезоне парижане умудрились вообще не забить "Тулузе": на выезде команда Унаи Эмери уступила 0:2, а дома сыграла 0:0.

Интересные факты противостояния "Тулузы" и ПСЖ:

Команды сыграют 60 матч в Лиге 1

Последняя встреча соперников на поле "Тулузы" завершилась в пользу хозяев (2:0)

В пяти матчах кряду ПСЖ забивает 3 и более мячей

69 процентов всех очков в чемпионате "Тулуза" набрала в родных стенах

Ориентировочные составы на игру:

"Тулуза": Ляфон – Амиан-Аду, Диоп, Жюльен, Мубандже, Каюзак, Блен, Имбула, Градель, Жан, Саного.

ПСЖ: Ареоля – Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава, Верратти, Пасторе, Ло Чельсо, Ди Мария, Кавани, Неймар.

Прогноз на матч "Тулуза" – ПСЖ:

"Тулуза" является традиционно домашней командой. В текущем сезоне "фиолетовые" сумели добыть 5 побед в 11-ти играх на своем поле. Также стоит обратить внимание на то, что муниципалы неплохо играют в обороне. При всем при этом ПСЖ с большой долей вероятности добьется очередной победы, но легкой виктории столичной команде ждать не стоит.

Абсолютным фаворитом встречи букмекеры считают гостей. На успех ПСЖ коэффициент равен около 1.20 баллов, в то время как победа "Тулузы" в лучшем случае оценивается в 13.00 баллов. На ничью коэффициент равен 6,75 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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