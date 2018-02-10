ПСЖ против "Тулузы": "фиолетовые" – по факту, "Реал" – в уме

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ПСЖ против "Тулузы": "фиолетовые" – по факту, "Реал" – в уме

"Тулуза" – ПСЖ 

Стадион: "Стадьом де Тулуз" (Тулуза, Франция)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Рудди Букке (Амьен)

Субботнюю программу 25 тура французской Лиги 1 откроет поединок на юге страны. В гости к прозябающей внизу турнирной таблицы "Тулузе" приедет лидер чемпионата ПСЖ. В былые времена противостояние этих команд вызывало огромный интерес, ведь "фиолетовые" могли дать бой гранду. Но в нынешнем сезоне "малыши", мягко говоря, не блещут, ведя борьбу за выживание в элите. Парижане же продолжают победный ход во всех внутренних турнирах Франции, буквально не замечая своих соперников.

Итак, после 24 туров "Тулуза" занимает 15-е место в таблице, имея 26 очков. Всего один балл отделяет муниципалов от зоны стыковых матчей. Стоит отметить, что не так давно у "фиолетовых" сменился рулевой. После того как команда в конце прошлого года потерпела 6 поражений в 9 матчах, да еще и вылетела из Кубка Франции от более чем скромного "Бург-эн-Брессе", Паскаль Дюпраза подал в отставку. На смену ему пришел Микаэль Дебев, при котором "Тулуза" уже успела одержать две победы.  

В частности, в прошлые выходные "малыши" обыграла на выезде "Ниццу" со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Марк Градель. Это была вторая подряд победа "Тулузы" с таким счетом, а перед этим она не могла победить пять поединков кряду. При этом за семь последних туров "фиолетовые" ни разу не забивали больше одного мяча за игру. У себя дома они проиграли лишь два из восьми предыдущих матчей, по три раза победив и сыграв вничью.

Столичный клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя "Марсель" на 10 пунктов. К слову, в этом туре провансальцы потеряли очки, так что у парижан есть хороший шанс увеличить отрыв.

В прошлом туре парижане разгромили на выезде "Лилль" со счетом 3:0. Это была их вторая подряд крупная победа и седьмой выигранный матч за восемь последних туров. Кстати, в шести встречах на данном отрезке подопечные Унаи Эмери забивали минимум три гола.

У парижан на повестке дня Лига чемпионов. Игра в Тулузе станет последней перед встречей 1/8 финала с мадридским "Реалом". Навряд ли ПСЖ будет выкладываться на полную в игре против аутсайдера. Еще у болельщиков столичной команды один повод для беспокойств: с "Тулузой" по причине травм не сыграют Юлиан Дракслер, Тьяго Мотта и Адриен Рабьо, а Килиан Мбаппе пропустит матч из-за дисквалификации. Впрочем, эти же парни пропускали и ряд предыдущих матчей, что не мешало команде уверенно побеждать.

В первом круге ПСЖ одержал легкую победу над "фиолетовыми" со счетом 6:2. Та игра стала бенефисом Неймара, который оформил дубль, а также сделал две результативные передачи. Что любопытно, в прошлом сезоне парижане умудрились вообще не забить "Тулузе": на выезде команда Унаи Эмери уступила 0:2, а дома сыграла 0:0.

Интересные факты противостояния "Тулузы" и ПСЖ:

Команды сыграют 60 матч в Лиге 1

Последняя встреча соперников на поле "Тулузы" завершилась в пользу хозяев (2:0) 

В пяти матчах кряду ПСЖ забивает 3 и более мячей

69 процентов всех очков в чемпионате "Тулуза" набрала в родных стенах

Ориентировочные составы на игру:

"Тулуза": Ляфон – Амиан-Аду, Диоп, Жюльен, Мубандже, Каюзак, Блен, Имбула, Градель, Жан, Саного.

ПСЖ: Ареоля – Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава, Верратти, Пасторе, Ло Чельсо, Ди Мария, Кавани, Неймар.

Прогноз на матч "Тулуза" – ПСЖ:

"Тулуза" является традиционно домашней командой. В текущем сезоне "фиолетовые" сумели добыть 5 побед в 11-ти играх на своем поле. Также стоит обратить внимание на то, что муниципалы неплохо играют в обороне. При всем при этом ПСЖ с большой долей вероятности добьется очередной победы, но легкой виктории столичной команде ждать не стоит.

Абсолютным фаворитом встречи букмекеры считают гостей. На успех ПСЖ коэффициент равен около 1.20 баллов, в то время как победа "Тулузы" в лучшем случае оценивается в 13.00 баллов. На ничью коэффициент равен 6,75 баллов.    

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 25 65
2 Монако 25 53
3 Марсель 25 52
4 Лион 24 48
5 Монпелье 25 37
6 Нант 24 37
7 Бордо 25 35
8 Ницца 25 34
9 Генгам 25 33
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 25 31
12 Дижон 24 31
13 Сент-Этьен 25 30
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 25 26
16 Амьен 25 25
17 Анжер 25 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 25 18
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