ПСЖ провел мощную трансферную кампанию, но одна деталь явно инородная! Как будут играть подопечные Тухеля по ходу сезона?

Летняя трансферная кампания ПСЖ заслуживает хороших слов. Шейхи не продали Неймара, отпустили ряд молодых талантов (Нкунку, Диаби, Нсоку, Веа), но прекрасно поработали "на вход" – приобрели не распиаренных звезд, а качественных и нужных исполнителей. Абду Диалло добавил глубины в центр обороны, Тухель сможет чаще использовать схему с тремя центрбеками. Идрисса Гуйе и Андер Эррера обеспечат в центре поля надежность и вариативность соответственно. Первый пришел из "Эвертона" в статусе лидера АПЛ-2018/19 по количеству отборов, а второй – в статусе стабильного стартового хавбека МЮ последних лет. Пабло Сарабия за 18 млн евро – это ограбление "Севильи", которая вовремя не переподписала контракт со смешной клаусулой. Только испанец и Месси в прошлом сезоне Примеры выдали по 10+ голов и 10+ ассистов. Футболист высокого уровня, который расширил переднюю линию команды и количественно, и качественно. Наконец приехал в Париж солидный вратарь. Навас недавно поднимал три кубка Лиги Чемпионов в основе "Реала" и перебрался в ПСЖ не доигрывать, а пополнять коллекцию трофеев (как Буффон!). По предсезонных матчах "Реала" видно, что Кейлор еще в форме. Все эти футболисты мотивированы: Диалло и Навас сменили клубы из-за желания постоянно играть, Гуйе и Сарабия сделали логичный шаг вперед в карьере.

Противоречивым трансфером выглядит только аренда Икарди. Аргентинец окончательно побил горшки с "Интером". Боссы клуба хотели от него избавиться и сделали все возможное для этого, отрезав его от тренировок с командой и отобрав у него 9-й номер. Икарди подал на "Интер" в суд и ждал предложения от "Ювентуса" (в "Наполи" он идти не захотел) – не дождался. Ситуацией воспользовался ПСЖ, который взял Мауро в аренду на год за 5 млн евро с правом выкупа за 65 млн евро. Очевидно, что аренда имеет плюсы. Этот трансфер похож на переход Коутинью в "Баварию", с той разницей, что чемпион Германии компенсировал свои провалы в переговорах с приоритетными кандидатами, а чемпион Франции – травмы лидеров атаки (Мбаппе и Кавани пропустят старт осени). ПСЖ дешево получил высококлассного футболиста (мотивированного доказать "Интеру", что его рано списали), от которого через год можно будет отказаться. Но есть и минусы! Атмосфера в клубе ужасная и без Икарди: постоянные истерики Неймара, который "плачет" из-за грубой игры в Лиге 1, конфликтует с Кавани и плохо влияет на Мбаппе. Над Тухелем нависла гильотина – руководство клуба снесет голову тренеру в случае неудачи в Лиги Чемпионов. В прессу сливают слухи, что футболисты недовольны методами работы немца.

И в этот "сумасшедший дом" приходит главная "сумасшедшая" – Ванда Нара, жена Мауро. Она непременно будет публично критиковать всех и вся, требовать для любимого постоянного места в основе и ключевую роль на поле. Как мы понимаем, этого не будет. В ПСЖ никто не настроен носить рояль для новичка. Как минимум Неймар и Мбаппе также хотят солировать. И конкуренцию с Кавани никто не отменял. Соответственно, будут скандалы! Вместе с французским топовым изданиям Le Parisien мы попытались разобраться, как же Тухель лучше разместить звезд на поле.

4-4-2: оптимальный вариант

Разноплановые форварды, тонны креатива на флангах и надежная опорная зона, которая будет подчищать за всеми звездами – Верратти и Гуйе прекрасно друг друга дополняют. Ну а Маркиньос окончательно сосредоточится на центре обороны, где его присутствие очень важно (особенно в период повреждения Диалло и восстановления Кимпембе).

4-2-3-1: идеал для Неймара

Неймар любит находиться в центре построения ПСЖ и оттуда управлять игрой. Бразилец опускается в опорную зону и помогает с продвижением мяча, а также перегружает чужую штрафную. Тухель давал ему такую ​​возможность, однако на острие нужен футболист, который тонко чувствовать момент и дополнять Неймара, освобождая ему зоны. Кажется, эти функции значительно лучше выполнит Кавани. Икарди является игроком вратарской, игроком одного завершающего прикосновения.

4-3-3: насыщенная полузащита

Гуйе способен покрывать большие зоны – он подходит для роли "pivot" с двумя творческими хавбеками в центральном треугольнике (в Лиге 1 реально, чтобы спаренную "восьмерку" играли Ди Мария и Неймар, нечто похожее от Тухеля уже было). Тогда слабость сенегальца в работе с мячом можно замаскировать. А когда рядом есть бокс-ту-бокс Вератти, схема выглядит очень интересной. Икарди снова конкурирует за место в старте с Кавани.

3-4-3: оборона в 3 защитника

Неймар – свободный художник, у Мбаппе динамические функции без привязки к флангу или чужой штрафной, Бернат может реализовать свой атакующий потенциал, Ди Мария на уровне выполняет роль латераля, особенно если его страхует Гуйе. Икарди может быть полезным при активной игре через фланги, эффективно замыкать ближнюю и дальнюю стойку. Однако ПСЖ строить футбол через Неймара, а это затрудняет интеграцию новичка.

Что будет с "Реалом" уже сегодня?

18-го сентября на ПСЖ ждет первая топ-битва сезона – в групповом раунде Лиги Чемпионов французы встретятся с "Реалом". У Томаса Тухеля переполнен лазарет, поэтому все будет выглядеть скромнее, чем на рисунках выше. Если Керер, Диалло, Эррера, Дракслер и Кавани (маловероятно) еще могут вернуться в состав, то Мбаппе (серьезная травма) и Неймар (дисквалификация за нападение на арбитра в прошлом сезоне после вылета от МЮ) точно не сыграют. Икарди рассчитывает на место основного центрфорварда, а с флангов ему будут помогать Ди Мария и Сарабия. Оборонный центр поля с Гуйе в вершине треугольника. Роль Маркиньоса будет зависеть от того, кто качественнее восстановится – Эррера или Диалло.

Игорь Малиенко | soccernews.ru