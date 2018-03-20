ПСЖ провел переговоры с Куртуа

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ПСЖ провел переговоры с КуртуаБлижайшим летом ПСЖ рассчитывает подписать голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

Как стало известно Le Parisien, в феврале спортивный директор парижан Антеро Энрике уже встречался с 25-летним вратарем "аристократов". В личной беседе представитель парижского клуба попытался убедить бельгийца перебраться по окончанию текущего сезона на "Парк де Пренс". Однако ответ от футболиста ПСЖ до сих пор не получил.

В нынешнем сезоне Куртуа пропустил 40 мячей в 39 матчах за "Челси".

Напомним, в ПСЖ опровергли информацию о требованиях Неймара. | soccernews.ru

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