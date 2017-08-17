ПСЖ провел переговоры с "Монако" по Мбаппе

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ПСЖ провел переговоры с "Монако" по МбаппеВчера вечером французский ПСЖ провел переговоры с "Монако" по форварду монегасков Килиану Мбаппе, информирует FootMercato.

По сведениям источника, стороны обсудили ситуацию с возможным переходом 18-летнего нападающего в стан парижан. Другие детали этой встречи пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее "Монако" оценил Мбаппе в 180 миллионов евро.

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