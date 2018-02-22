ПСЖ провел переговоры с Зиданом

Французский ПСЖ провел переговоры с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, парижане уже установили контакт с наставником "сливочных". "Красно-синие" надеются подписать контракт с 45-летним специалистом, если по окончанию текущего сезона тот покинет королевский клуб.

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