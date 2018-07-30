ПСЖ проявил интерес к защитнику "Барселоны"

ПСЖ проявил интерес к защитнику каталонской "Барселоны" Томасу Вермалену, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что парижане уже отправили "сине-гранатовым" запрос о трансферной стоимости их 32-летнего бека.

В прошлом сезоне Вермален сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, ПСЖ не потянул цену Боатенга. | soccernews.ru