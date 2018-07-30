ПСЖ проявил интерес к защитнику "Барселоны"

1 Теги псжбарселонатомас вермален

ПСЖ проявил интерес к защитнику "Барселоны"ПСЖ проявил интерес к защитнику каталонской "Барселоны" Томасу Вермалену, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что парижане уже отправили "сине-гранатовым" запрос о трансферной стоимости их 32-летнего бека.

В прошлом сезоне Вермален сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Барселону".

Напомним,  ПСЖ не потянул цену Боатенга. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Слать на х.. этих шейхов

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов