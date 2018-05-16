ПСЖ проявляет интерес к еще одному топовому форварду

ПСЖ проявляет интерес к ведущему форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, интерес парижан к 29-летнему нападающему чемпионов Германии пока не является предметным. Однако во французском клубе оценивают возможность подписания поляка уже этим летом.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 40 мячей и сделал 5 результативных передач в 47 матчах за "Баварию".

Напомним, ПСЖ делает выбор между тремя вратарями. | soccernews.ru