ПСЖ проявляет интерес к еще одному топовому форварду

Теги псжроберт левандовскибавария мюнхен

ПСЖ проявляет интерес к еще одному топовому форвардуПСЖ проявляет интерес к ведущему форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, интерес парижан к 29-летнему нападающему чемпионов Германии пока не является предметным. Однако во французском клубе оценивают возможность подписания поляка уже этим летом.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 40 мячей и сделал 5 результативных передач в 47 матчах за "Баварию".

Напомним, ПСЖ делает выбор между тремя вратарями. | soccernews.ru

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