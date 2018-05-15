ПСЖ проявляет интерес к ключевому хавбеку "Барселоны"

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ПСЖ проявляет интерес к ключевому хавбеку "Барселоны"ПСЖ проявляет интерес к ключевому полузащитнику каталонской "Барселоны" Серхио Бускетсу, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане заинтересованы в подписании 29-летнего хавбека "сине-гранатовых". Однако во многом возможность этого трансфера будет зависеть от способности чемпионов Франции соответствовать правилу финансового Fair Play.

В нынешнем сезоне Бускетс забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за "Барселону".

Напомним, также ПСЖ интересуется Каземиро. | soccernews.ru

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