ПСЖ проявляет интерес к ключевому хавбеку "Барселоны"

ПСЖ проявляет интерес к ключевому полузащитнику каталонской "Барселоны" Серхио Бускетсу, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане заинтересованы в подписании 29-летнего хавбека "сине-гранатовых". Однако во многом возможность этого трансфера будет зависеть от способности чемпионов Франции соответствовать правилу финансового Fair Play.

В нынешнем сезоне Бускетс забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за "Барселону".

Напомним, также ПСЖ интересуется Каземиро. | soccernews.ru