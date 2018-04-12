ПСЖ проявляет интерес к ведущему игроку "Реала"

ПСЖ проявляет интерес к форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, парижане ближайшим летом будут готовы предпринять попытки подписать 30-летнего нападающего "сливочных", если те таки решатся на расставание с ним.

В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, Погба заинтересован в переходе в ПСЖ. | soccernews.ru