ПСЖ проявляет интерес к ведущему игроку "Реала"

Теги псжкарим бенземареал мадрид

ПСЖ проявляет интерес к ведущему игроку "Реала"ПСЖ проявляет интерес к форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, парижане ближайшим летом будут готовы предпринять попытки подписать 30-летнего нападающего "сливочных", если те таки решатся на расставание с ним.

В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, Погба заинтересован в переходе в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов