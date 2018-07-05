ПСЖ проявляет интерес к ведущему защитнику "Баварии"

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ПСЖ проявляет интерес к ведущему защитнику "Баварии"ПСЖ проявляет интерес к ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе, информирует L'Equipe.

По сведениям источника, в стане парижан рассматривают 26-летнего бека немецкого гранда в качестве одного из кандидатов на усиление левого фланга своей обороны. Однако в клубе понимают, что трансфер австрийца будет трудно достижим.

В прошлом сезоне Алаба забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 36 матчах за "Баварию".

Напомним, ПСЖ не беспокоится из-за будущего Неймара. | soccernews.ru

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