ПСЖ проявляет интерес к ведущему защитнику "Баварии"

ПСЖ проявляет интерес к ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе, информирует L'Equipe.

По сведениям источника, в стане парижан рассматривают 26-летнего бека немецкого гранда в качестве одного из кандидатов на усиление левого фланга своей обороны. Однако в клубе понимают, что трансфер австрийца будет трудно достижим.

В прошлом сезоне Алаба забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 36 матчах за "Баварию".

Напомним, ПСЖ не беспокоится из-за будущего Неймара. | soccernews.ru