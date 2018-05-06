ПСЖ проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед"

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ПСЖ проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед"ПСЖ проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю, информирует Daily Star.

По сведениям источника, парижане рассматривают вариант с подписанием 22-летнего игрока "красных дьяволов", на которого также претендуют туринский "Ювентус", лондонский "Челси" и мадридский "Реалом", ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ПСЖ заинтересован в подписании ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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