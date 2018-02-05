ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Барселоны"

Теги псжбарселонасамюэль умтити

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Барселоны"Французский ПСЖ проявляет интерес к защитнику каталонской "Барселоны" Самюэлю Умтити, информирует испанская пресса.

Сообщается, что следующим летом парижане будут готовы заплатить за 24-летнего бека "сине-гранатовых" 60 миллионов евро, которые равняются сумме отступных, прописанной в контракте футболиста. В свою очередь, каталонский гранд рассчитывает продлить контракт со своим игроком на улучшенных для него условиях, чтобы исключить возможность его потери.

Напомним, президент "Монпелье" назвал фаворита в паре ПСЖ - "Реал". | soccernews.ru

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