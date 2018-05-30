ПСЖ проявляет интерес к звезде "Барселоны"
ПСЖ проявляет интерес к вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в подписании 21-летнего игрока "сине-гранатовых" заинтересован новоиспеченный главный тренер парижан Томас Тухель, который работал с ним в дортмундской "Боруссии".
В завершившемся сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".
Напомним, ПСЖ намерен удовлетворить финансовые требования Роналду. | soccernews.ru
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