ПСЖ проявляет интерес к звезде "Барселоны"

Теги псжбарселонатомас тухельусман дембеле

ПСЖ проявляет интерес к звезде "Барселоны"ПСЖ проявляет интерес к вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в подписании 21-летнего игрока "сине-гранатовых" заинтересован новоиспеченный главный тренер парижан Томас Тухель, который работал с ним в дортмундской "Боруссии".

В завершившемся сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним, ПСЖ намерен удовлетворить финансовые требования Роналду. | soccernews.ru

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