ПСЖ пытается отговорить Коутиньо от перехода в "Барселону"

Французский ПСЖ пытается отговорить полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо от перехода в каталонскую "Барселону".

В частности, как информирует football.fr, вчера в Лондоне состоялась встреча спортивного директора парижан Антеро Энрике с агентом 25-летнего хавбека "красных" Киа Джурабчаном, во время которой первый попросил представителя бразильца отказаться от предложения "сине-гранатовых" и перебраться в Париж.

Напомним, "Барселона" готовит 80 миллионов евро на Коутиньо. | soccernews.ru