ПСЖ пытается отомстить "Реалу" за Мбаппе через Асенсио

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ПСЖ пытается отомстить "Реалу" за Мбаппе через Асенсио

Фото: инстаграм Асенсио\Автор неизвестен

Отношения между мадридским "Реалом" и "Пари Сен-Жермен" продолжают накаляться, сообщает издание OKDiario.

По информации источника, парижане намерены убедить Марко Асенсио не продлевать контракт с "Реалом", который рассчитан до лета 2023 года. 

Отмечается, что ПСЖ заинтересованы в приобретении испанском полузащитнике, однако их главная цель - месть за Килиана Мбаппе. 

Они хотят усложнить жизнь "Мадриду" в любом возможном вопросе.

Ранее сообщалось, что Мбаппе летом 2022 года на правах свободного агента перейдет в мадридский "Реал".

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