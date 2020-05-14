ПСЖ пытается перехватить трансферную цель "Барселоны"
ПСЖ нацелился на полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Напомним, что в трансфере боснийца заинтересована "Барселона", которая предлагает обменять игрока на Артура Рамоса.
Как сообщает RMC Sport, парижане предложили "старой синьоре" более выгодные условия трансфера Пьянича.
Сам футболист желает перебраться в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что Пьянич согласовал с "Барселоной" контракт на 4 года.
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