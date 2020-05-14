ПСЖ пытается перехватить трансферную цель "Барселоны"

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ПСЖ пытается перехватить трансферную цель "Барселоны"

ПСЖ нацелился на полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Напомним, что в трансфере боснийца заинтересована "Барселона", которая предлагает обменять игрока на Артура Рамоса.

Как сообщает RMC Sport, парижане предложили "старой синьоре" более выгодные условия трансфера Пьянича.

Сам футболист желает перебраться в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что Пьянич согласовал с "Барселоной" контракт на 4 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Пьянич будет рад играть с Неем ... Лео - просто унылый кусок картона ...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Опять Лео спит ... как год назад на Энфилде ... У Барсы пытаются увести лучшего плеймейкера!Лео,очнись!

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