ПСЖ пытается переманить хавбека "Манчестер Юнайтед"

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ПСЖ пытается переманить хавбека "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Marca.

По сведениям издания, парижане хотят воспользоваться тем, что контракт испанского хавбека с "красными дьяволами" истекает по окончании сезона, и переманить его летом.

Французский гранд готов предложить 29-летнему футболисту соглашение с зарплатой 9 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Эррера сыграл за "МЮ" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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