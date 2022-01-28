ПСЖ пытается переманить Рэшфорда

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

ПСЖ сохраняет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает журналист Адриен Гренье.

По информации источника, парижане намерены заполучить звёздного форварда во время летнего трансферного окна.

В прошлом году ПСЖ контактировал с 24-летним англичанином, и тогда ему понравился проект французского гранда.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 85 миллионов евро.

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