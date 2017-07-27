ПСЖ пытается понизить сумму отступных за Неймара
Руководство ПСЖ продолжает переговоры с "Барселоной" по поводу трансфера усилия к тому, чтобы приобрести нападающего "Барселоны" Неймара.
Как сообщает источник, французский клуб старается найти формулу для того, чтобы добиться снижения суммы отступных за футболиста. Ранее сообщалось, что французы готовы заплатить за бразильца 222 миллиона евро.
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
|38
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|Атлетик Бильбао
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|63
|8
|Эспаньол
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|38
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|10
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|38
|46
|12
|Валенсия
|38
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|Сельта Виго
|38
|45
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|Лас Пальмас
|38
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|Бетис
|38
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|Депортиво Ла-Корунья
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|Леганес
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