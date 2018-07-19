ПСЖ пытается зарплатой переманить лидера "Милана"

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ПСЖ пытается зарплатой переманить лидера "Милана"

ПСЖ продолжает интересоваться защитником "Милана" Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб предложил футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. "Милан" оценивает его в 40 миллионов евро. Сейчас зарплата игрока составляет 7,5 миллионов в год.

Напомним, что Бонуччи принял решение покинуть "Милан" и сейчас рассматривает предложения от других клубов.

Интерес к 31-летнему итальянцу также проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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