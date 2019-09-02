ПСЖ пытается защитить Неймара от гнева фанатов
Руководство ПСЖ хочет наладить отношения между болельщиками и нападающим Неймаром, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, боссы клуба провели ряд встреч с фанатами и попросили их не оскорблять футболиста.
Напомним, что бразилец собирался летом уйти из ПСЖ, поэтому позволил себе ряд скандальных заявлений.
Поклонники парижан пообещали вести себя нейтрально, подчеркнув, что Неймар должен извиниться своей качественной игрой.
27-летний форвард хотел вернуться в "Барселону", но клубам не удалось договориться о сделке.
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Стало известно, почему Неймар хотел покинуть ПСЖ