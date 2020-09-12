ПСЖ работает над трансфером Шкриньяра
Словацкий центральный защитник Милан Шкриньяр может перейти из "Интера" в ПСЖ, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, парижане уже привлекли агента Марсело Симоняна для переговоров с "нерадзурри".
Самому футболисту французский клуб готов предложить пятилетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.
Переход Шкриньяра может обойтись ПСЖ в 60 миллионов евро.
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