ПСЖ работает над трансфером защитника "Спортинга"

Фото инстаграм Нуну Мендеша

ПСЖ намерен выкупить у лиссабонского "Спортинга" левого защитника Нуну Мендеша, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, в парижском клубе довольны игрой 19-летнего футболиста и хотят сохранить его в составе по окончании срока аренды.

Ожидается, что "львы" выручат от продажи своего воспитанника около 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Мендеш сыграл за ПСЖ 25 матчей и сделал 2 ассиста.

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