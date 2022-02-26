ПСЖ работает над трансфером защитника "Спортинга"
ПСЖ намерен выкупить у лиссабонского "Спортинга" левого защитника Нуну Мендеша, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, в парижском клубе довольны игрой 19-летнего футболиста и хотят сохранить его в составе по окончании срока аренды.
Ожидается, что "львы" выручат от продажи своего воспитанника около 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Мендеш сыграл за ПСЖ 25 матчей и сделал 2 ассиста.
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