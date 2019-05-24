ПСЖ распустит резервную команду

ПСЖ по окончании сезона распустит резервную команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника клуб намерен оптимизировать развитие молодых футболистов и сконцентрироваться на воспитании игроков из состава до 19 лет.

ПСЖ заявил, что не может больше поддерживать необходимые условия существования резервной команды и не способен обеспечивать игроков дубля всем необходимым для перехода в основную команду.

Руководство парижан встретится с каждым игроком резерва и обсудит с ними планы на будущее. Большинство футболистов будут проданы или отданы в аренду.

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