ПСЖ рассчитался с "Сантосом" за трансфер Неймара

Французский ПСЖ рассчитался с бразильским "Сантосом" за трансфер Неймара из каталонской "Барселоны".

Как информирует fichajes.com, за переезд своего воспитанника из стана "сине-гранатовых" в Париж, который стал рекордным в истории футбола и обошелся "красно-синим" в 222 миллиона евро, южноамериканский клуб получил не менее 8,6 миллиона евро.

Напомним, сегодня ПСЖ без Неймара сыграет против "Ниццы". | soccernews.ru