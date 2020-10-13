ПСЖ рассчитывает бесплатно подписать Доннарумму

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ПСЖ рассчитывает бесплатно подписать Доннарумму

ПСЖ сохраняет интерес к вратарю "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Don Balon.

По информации источника, в парижском клубе надеются, что 21-летний страж ворот откажется продлевать контракт с "россонери".

В таком случае ПСЖ сможет заполучить итальянца бесплатно летом 2021 года.

Доннарумма - воспитанник "Милана", за основную команду выступает с 2015 года, с тех пор провёл 209 матчей и пропустил 215 голов.

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