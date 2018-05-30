ПСЖ рассчитывает, что Роналду окажет давление на "Реал"
ПСЖ уже полным ходом работает над трансфером ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
По сведениям AS, парижане готовы удовлетворить финансовые требования 33-летнего форварда "сливочных" и выложить за него 150 миллионов евро. Однако вполне вероятно, что руководство королевского клуба захочет заработать на продаже португальца куда большую сумму. Поэтому чемпион Франции рассчитывает заручиться поддержкой самого игрока, которая бы позволила посредством давления на "Реал" завершить сделку в пределах этих цифр.
Напомним, Мотта назвал игрока "Реала", которого хотел бы видеть в ПСЖ. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ нашли семь кандидатов на замену Зидана
-
"Барселона" не заинтересована в Пьяниче
-
Роналду - Зидану: "Я горд тем, что был вашим футболистом"
-
Смолов номинирован на премию "Спортсмен года"
-
Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А
-
Венгер: "Я хочу тренировать большой клуб, у которого есть амбиции"
-
Зидан назвал свой лучший момент в "Реале"
-
Рамос: "Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным"
-
"Атлетик" объявил имя нового главного тренера
-
Английская пресса назвала фаворита на пост тренера "Реала"
-
"Бавария" намерена выставить на трансфер Тьяго Алькантару
-
Ковач планирует выставить на трансфер пятерых футболистов "Баварии"
-
Читатели Marca назвали "Реал" Зидана лучшей командой в истории футбола
-
1
Зидан: "Не занимаюсь поисками новой команды"
-
Перес: "Это было неожиданное решение Зидана"
-
1
Зидан: "Я думаю, что пришло правильное время для расставания"
-
"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану
-
2
Официально: Зидан покидает "Реал"
-
Касильяс: "Не обменял бы Роналду на Неймара"
-
"Барселона" работает над подписанием замены Бускетсу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20