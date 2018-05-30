ПСЖ рассчитывает, что Роналду окажет давление на "Реал"

ПСЖ уже полным ходом работает над трансфером ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

По сведениям AS, парижане готовы удовлетворить финансовые требования 33-летнего форварда "сливочных" и выложить за него 150 миллионов евро. Однако вполне вероятно, что руководство королевского клуба захочет заработать на продаже португальца куда большую сумму. Поэтому чемпион Франции рассчитывает заручиться поддержкой самого игрока, которая бы позволила посредством давления на "Реал" завершить сделку в пределах этих цифр.

Напомним, Мотта назвал игрока "Реала", которого хотел бы видеть в ПСЖ. | soccernews.ru