ПСЖ рассчитывает, что Роналду окажет давление на "Реал"

Теги криштиану роналдупсжреал мадрид

ПСЖ рассчитывает, что Роналду окажет давление на "Реал"ПСЖ уже полным ходом работает над трансфером ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

По сведениям AS, парижане готовы удовлетворить финансовые требования 33-летнего форварда "сливочных" и выложить за него 150 миллионов евро. Однако вполне вероятно, что руководство королевского клуба захочет заработать на продаже португальца куда большую сумму. Поэтому чемпион Франции рассчитывает заручиться поддержкой самого игрока, которая бы позволила посредством давления на "Реал" завершить сделку в пределах этих цифр.

Напомним, Мотта назвал игрока "Реала", которого хотел бы видеть в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов