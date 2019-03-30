ПСЖ рассчитывает летом подписать двух хавбеков

Во время летнего трансферного окна ПСЖ планирует купить двух центральных полузащитников, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, на сегодняшний день парижский клуб изучает возможность подписания Аллана из "Наполи" и Танги Ндомбеле из "Лиона".

Трансферы этих футболистов в сумме будут стоить более 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний Аллан сыграл за "Наполи" 37 матчей и сделал 3 ассиста. В активе 22-летнего Ндомбеле 39 игр, 2 гола и 7 результативных передач.

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