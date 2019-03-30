ПСЖ рассчитывает летом подписать двух хавбеков

Теги псжаллантанги ндомбеленаполилионтрансферы

ПСЖ рассчитывает летом подписать двух хавбеков

Во время летнего трансферного окна ПСЖ планирует купить двух центральных полузащитников, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, на сегодняшний день парижский клуб изучает возможность подписания Аллана из "Наполи" и Танги Ндомбеле из "Лиона".

Трансферы этих футболистов в сумме будут стоить более 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний Аллан сыграл за "Наполи" 37 матчей и сделал 3 ассиста. В активе 22-летнего Ндомбеле 39 игр, 2 гола и 7 результативных передач.

Не пропустите: ПСЖ все-таки предложит Буффону новый контракт. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"

"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Кальяри Кальяри 29 33
14 Сассуоло Сассуоло 28 32
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 29 11
Полная таблица

топ-5 тегов