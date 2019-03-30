ПСЖ рассчитывает летом подписать двух хавбеков
Во время летнего трансферного окна ПСЖ планирует купить двух центральных полузащитников, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, на сегодняшний день парижский клуб изучает возможность подписания Аллана из "Наполи" и Танги Ндомбеле из "Лиона".
Трансферы этих футболистов в сумме будут стоить более 100 миллионов евро.
В текущем сезоне 28-летний Аллан сыграл за "Наполи" 37 матчей и сделал 3 ассиста. В активе 22-летнего Ндомбеле 39 игр, 2 гола и 7 результативных передач.
Не пропустите: ПСЖ все-таки предложит Буффону новый контракт. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пилот самолёта Салы из-за болезни не имел разрешения на ночные перелёты
-
В случае покупки Гризманна "Барселона" будет вынуждена расстаться с несколькими игроками
-
"Енисей" вдесятером ушёл от поражения в матче с "Рубином"
-
Сульшер - главный, но это еще не финал! Рассказываем судьбу ТОП-5 временных тренеров английского футбола
-
Де Лигт: "Куда я перейду, решит Мино Райола"
Лента новостей
-
"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"
-
1
Платини назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
Четыре игрока "Манчестер Сити" восстановились после травм
-
Бердыев прокомментировал ничью с последней командой РПЛ
-
Зидан провёл личную беседу с Марсело
-
Пилот самолёта Салы из-за болезни не имел разрешения на ночные перелёты
-
ПСЖ рассчитывает летом подписать двух хавбеков
-
В случае покупки Гризманна "Барселона" будет вынуждена расстаться с несколькими игроками
-
Хавертц прокомментировал информацию об интересе "Баварии"
-
Гвардиола заявил о готовности "Манчестер Сити" побороться за четыре трофея в этом сезоне
-
"Алавес" - "Атлетико": видеотрансляция одного из центральных матчей 29-го тура Примеры
-
"Енисей" вдесятером ушёл от поражения в матче с "Рубином"
-
Сульшер - главный, но это еще не финал! Рассказываем судьбу ТОП-5 временных тренеров английского футбола
-
"Манчестер Юнайтед" договорился с Рэшфордом о продлении контракта. Клуб вдвое увеличит зарплату футболиста
-
Защитник "Манчестер Сити" задумался об уходе из клуба
-
2
Де Лигт: "Куда я перейду, решит Мино Райола"
-
Агент получил солидную комиссию за трансфер Лукаса Эрнандеса в "Баварию"
-
"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция противостояния команд лучших бомбардиров Серии А Квальяреллы и Пентека
-
"Атлетико" готов сделать Облака вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды
-
Крамарич установил рекорд "Хоффенхайма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Кальяри
|29
|33
|14
|Сассуоло
|28
|32
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|29
|11