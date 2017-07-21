ПСЖ рассчитывает осуществить трансфер Неймара до среды

ПСЖ рассчитывает осуществить трансфер форварда "Барселоны" Неймара уже на следующей неделе, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, до среды французский клуб намерен активировать опцию выкупа бразильца, которая составляет 222 миллиона евро.

Ожидается, что в ближайшие дни Неймар покинет тренировочный лагерь "Барселоны" в США и отправится в Париж для завершения перехода в ПСЖ.

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