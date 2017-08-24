ПСЖ рассчитывает расстаться с шестью игроками

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ПСЖ рассчитывает расстаться с шестью игрокамиФранцузский ПСЖ, дабы соответствовать правилам финансового Fair Play, рассчитывает расстаться сразу с шестью игроками.

Как информирует le Parisien, парижане планируют получить средства от продажи защитника Сержа Орье, полузащитников Гжегожа Крыховяка, Хатема Бен Арфы и вингеров Гонсало Гуэдеша, Лукаса Моуры и Юлиана Дракслера или Анхеля Ди Марии.

Напомним, ПСЖ близок к подписанию Мбаппе. | soccernews.ru

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