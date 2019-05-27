ПСЖ рассчитывает заполучить Аллана и Милнера
ПСЖ вовсю занимается усилением центральной линии команды.
Как сообщает Le Parisien, парижане хотят заполучить хавбека "Наполи" Аллана, однако стороны не могут согласовать сумму трансфера. ПСЖ оценивает футболиста в 55-65 миллионов евро, но неаполитанцы требуют не менее 80 миллионов.
Также ПСЖ рассматривает вариант с подписание полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера, у которого летом истекает контракт с клубом.
В этом сезоне Аллан провел 47 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.
На счету Милнера семь забитых мячей и шесть результативных передач в 44 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
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|72
|4
|Сент-Этьен
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|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
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|9
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|38
|53
|10
|Ренн
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|Страсбур
|38
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|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
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|Амьен
|38
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|16
|Тулуза
|38
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|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
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