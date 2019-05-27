ПСЖ рассчитывает заполучить Аллана и Милнера

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ПСЖ рассчитывает заполучить Аллана и Милнера

ПСЖ вовсю занимается усилением центральной линии команды.

Как сообщает Le Parisien, парижане хотят заполучить хавбека "Наполи" Аллана, однако стороны не могут согласовать сумму трансфера. ПСЖ оценивает футболиста в 55-65 миллионов евро, но неаполитанцы требуют не менее 80 миллионов.

Также ПСЖ рассматривает вариант с подписание полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера, у которого летом истекает контракт с клубом.

В этом сезоне Аллан провел 47 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

На счету Милнера семь забитых мячей и шесть результативных передач в 44 матчах.

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