ПСЖ расширил круг кандидатов на замену Эмери еще на одного специалиста

Руководство французского ПСЖ расширило круг кандидатов на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери еще на одного специалиста.

Так, по сведениям El MUndo Deportivo, в число претендентов на должность нового наставника, в случае расставания с испанским специалистом, парижанами был включен "рулевой" туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который может покинуть свой клуб по окончанию текущего сезона.

Напомним, ПСЖ готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира. | soccernews.ru