ПСЖ рассматривает четыре кандидатуры на замену Эмери

Французский ПСЖ рассматривает четыре кандидатуры на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям издания, в качестве альтернативы 46-летнему специалисту парижане рассматривают Антонио Конте ("Челси"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Луиса Энрике (без клуба).

Напомним, Маркиньос попросил Неймара остаться в ПСЖ. | soccernews.ru