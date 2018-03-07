ПСЖ рассматривает четыре кандидатуры на замену Эмери

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ПСЖ рассматривает четыре кандидатуры на замену ЭмериФранцузский ПСЖ рассматривает четыре кандидатуры на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям издания, в качестве альтернативы 46-летнему специалисту парижане рассматривают Антонио Конте ("Челси"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Луиса Энрике (без клуба).

Напомним, Маркиньос попросил Неймара остаться в ПСЖ. | soccernews.ru

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Эрик

Чуется мне что это будет Венгер

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