ПСЖ рассматривает кандидатуру Хави в качестве своего будущего тренера

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ПСЖ рассматривает кандидатуру Хави в качестве своего будущего тренераПСЖ рассматривает кандидатуру полузащитника катарского "Аль-Садд" Хави в качестве своего нового тренера, информирует sport.es со ссылкой на французского журналиста Александра Куппи.

Так, по сведениям источника, руководство парижан видит в легенде каталонской "Барселоны" специалиста, который в будущем может принять их команду. В будущих возможных переговорах с Хави о сотрудничестве новоиспеченный чемпион Франции может задействовать свою главную звезду Неймара, который играл с испанцем вместе.

Напомним, ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани. | soccernews.ru

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