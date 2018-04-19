ПСЖ рассматривает кандидатуру Хави в качестве своего будущего тренера

ПСЖ рассматривает кандидатуру полузащитника катарского "Аль-Садд" Хави в качестве своего нового тренера, информирует sport.es со ссылкой на французского журналиста Александра Куппи.

Так, по сведениям источника, руководство парижан видит в легенде каталонской "Барселоны" специалиста, который в будущем может принять их команду. В будущих возможных переговорах с Хави о сотрудничестве новоиспеченный чемпион Франции может задействовать свою главную звезду Неймара, который играл с испанцем вместе.

Напомним, ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани. | soccernews.ru