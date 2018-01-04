ПСЖ рассматривает кандидатуру Виллаш-Боаша

ПСЖ проявляет интерес к португальскому тренеру Андре Виллаш-Боашу, сообщает ESPN.

По сведениям издания, парижский клуб рассматривает кандидатуру португальца в качестве замены нынешнему наставнику Унаи Эмери.

Руководство ПСЖ может решиться на смену тренера, если Эмери не выиграет в этом сезоне Лигу Чемпионов.

Также парижане интересуются Антонио Конте ("Челси") и Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед").

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