ПСЖ рассматривает кандидатуры шести нападающих в качестве замены Кавани

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ПСЖ рассматривает кандидатуры шести нападающих в качестве замены Кавани

ПСЖ раздумывает над расставанием с уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани, которому уже исполнилось 32 года.

По информации Le10Sport, парижане уже приступили к поиску нового нападающего, на данный момент в шорт-листе клуба шесть футболистов.

В частности, ПСЖ проявляет интерес к Луке Йовичу ("Айнтрахт"), Антуану Гризманну ("Атлетико"), Николя Пепе ("Лилль"), Мауро Икарди ("Интер"), Тимо Вернеру ("РБ Лейпциг") и Жоау Фелишу ("Бенфика").

Что касается Кавани, то он стал чаще травмироваться в текущем сезоне, но его статистика по-прежнему в порядке - 22 гола и 8 ассистов в 27 матчах.

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