ПСЖ рассматривает трех кандидатов на усиление центра полузащиты

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ПСЖ рассматривает трех кандидатов на усиление центра полузащиты

ПСЖ намерен приобрести центрального полузащитника в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, французский клуб проявляет интерес к хавбекам "Манчестер Юнайтед" Андеру Эррере, полузащитнику "Эвертона" Идрисса Гуйе и "Наполи" Аллану.

Наиболее вероятным является переход Эррера, так как его контракт с "МЮ" истекает летом. Таким образом, 29-летний хавбек может достаться парижанам бесплатно.

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