ПСЖ рассматривает возможность покупки защитника "Арсенала" Бельерина

Теги псжарсенал лондонэктор бельеринтрансферы

ПСЖ рассматривает возможность покупки защитника "Арсенала" Бельерина

ПСЖ интересуется защитником "Арсенала" Эктором Бельерином. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, парижский клуб рассматривает возможность подписания 25-летнего игрока. Однако помешать трансферу может то, что футболист в последнее время часто травмируется.

Контракт футболиста с "Арсеналом" рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ планирует сохранить Неймара и Мбаппе еще на год| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ интересуется форвардом "Барселоны" Суаресом

ПСЖ интересуется форвардом "Барселоны" Суаресом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов