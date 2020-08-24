ПСЖ рассматривает возможность покупки защитника "Арсенала" Бельерина
ПСЖ интересуется защитником "Арсенала" Эктором Бельерином. Об этом сообщает RMC Sport.
По данным источника, парижский клуб рассматривает возможность подписания 25-летнего игрока. Однако помешать трансферу может то, что футболист в последнее время часто травмируется.
Контракт футболиста с "Арсеналом" рассчитан до лета 2023 года.
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