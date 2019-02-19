ПСЖ расстался с опытным игроком
Полузащитник ПСЖ Лассана Диарра покинул клуб, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, стороны договорились о досрочном разрыве контракта, который действовал до лета 2019 года.
Футболист принял решение заниматься развитием собственных бизнес-проектов.
33-летний Диарра выступал за ПСЖ с 2018 года, провел за клуб 19 матчей. Ранее он играл за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", "Анжи", "Локомотив", "Марсель" и "Аль-Джазиру". За сборную Франции сыграл 34 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|24
|40
|6
|Монпелье
|24
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|24
|31
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|24
|14