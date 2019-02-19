ПСЖ расстался с опытным игроком

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ПСЖ расстался с опытным игроком
Полузащитник ПСЖ Лассана Диарра покинул клуб, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, стороны договорились о досрочном разрыве контракта, который действовал до лета 2019 года. 

Футболист принял решение заниматься развитием собственных бизнес-проектов.

33-летний Диарра выступал за ПСЖ с 2018 года, провел за клуб 19 матчей. Ранее он играл за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", "Анжи", "Локомотив", "Марсель" и "Аль-Джазиру". За сборную Франции сыграл 34 матча.

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