ПСЖ расстался с воспитанником "Реала"
"Пари Сен-Жермен" расстался с испанским нападающим Хесе Родригесом, сообщает официальный сайт французского клуба.
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2021 года. Таким образом, форвард стал свободным агентом.
27-летний Хесе является воспитанником "Реала". В ПСЖ он перешел летом 2016 года за 25 миллионов евро. Всего за парижский клуб он провел 18 матчей и забил два гола. Сдавался в аренду "Лас-Пальмасу", "Сток Сити", "Бетису" и "Спортингу".
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13