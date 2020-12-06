ПСЖ расстался с воспитанником "Реала"

"Пари Сен-Жермен" расстался с испанским нападающим Хесе Родригесом, сообщает официальный сайт французского клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2021 года. Таким образом, форвард стал свободным агентом.

27-летний Хесе является воспитанником "Реала". В ПСЖ он перешел летом 2016 года за 25 миллионов евро. Всего за парижский клуб он провел 18 матчей и забил два гола. Сдавался в аренду "Лас-Пальмасу", "Сток Сити", "Бетису" и "Спортингу".

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