ПСЖ расстанется с Курзавой

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ПСЖ расстанется с Курзавой
Защитник ПСЖ Лайвин Курзава покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, тренерский штаб парижан не рассчитывает на игрока, поэтому он приступил к поискам нового клуба. Интерес к нему проявляют английские клубы.

В нынешнем сезоне 27-летний Курзава провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2020 года.

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