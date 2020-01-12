ПСЖ расстанется с Курзавой
Защитник ПСЖ Лайвин Курзава покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, тренерский штаб парижан не рассчитывает на игрока, поэтому он приступил к поискам нового клуба. Интерес к нему проявляют английские клубы.
В нынешнем сезоне 27-летний Курзава провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|45
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|19
|33
|4
|Лилль
|19
|31
|5
|Монпелье
|20
|30
|6
|Лион
|20
|29
|7
|Нант
|19
|29
|8
|Анжер
|20
|29
|9
|Монако
|18
|28
|10
|Реймс
|19
|28
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|19
|25
|16
|Метц
|20
|20
|17
|Дижон
|19
|18
|18
|Амьен
|19
|17
|19
|Ним
|19
|15
|20
|Тулуза
|20
|12